رئيس بعثة الحج المصرية: 78 ألف حاجة مصرى سيقفون على عرفات هذا الموسم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 مايو 2025 10:33 صباحاً -

في إطار استعداداتها لموسم الحج 2025، أعلنت بعثة الحج المصرية عن تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى توفير أعلى مستويات الراحة والرعاية لحجاج بيت الله الحرام.

وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، أن الاستعدادات لهذا الموسم بدأت منذ عدة أشهر، حيث تم العمل على تجهيز كافة الخدمات اللوجستية والطبية والإدارية لضمان أداء المناسك في يسر وسهولة.

وتابع: حرصت البعثة على توفير أماكن إقامة متميزة لحجاج القرعة، حيث تم التعاقد مع فنادق تقع بالقرب من الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقد تم تجهيز هذه الفنادق بأحدث وسائل الراحة، مع توفير خدمات النقل المريحة لضمان سهولة التنقل بين أماكن الإقامة والمشاعر المقدسة.

في مشعري منى وعرفات، قامت البعثة بتجهيز مخيمات حديثة ومكيفة، مزودة بأحدث وسائل الراحة. وقد تم التعاقد على خيام ألمانية مقاومة للحرارة، مع توفير منامات "صوفا بيد" لتوفير الراحة للحجاج. كما تم تزويد المخيمات بأجهزة تكييف عالية القدرة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى توفير مراوح وأجهزة تبريد إضافية لضمان راحة الحجاج.

وأضاف مساعد وزير الداخلية: لتسهيل تنقل الحجاج بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قامت البعثة بالتعاقد مع شركات نقل متخصصة لتوفير حافلات مكيفة ومجهزة بأحدث التقنيات، بما في ذلك أنظمة تحديد المواقع الجغرافية (GPS) لضمان سلامة الحجاج وتحديد مسارات النقل بدقة. ومقاعد مريحة لتوفير أقصى درجات الراحة أثناء الرحلات.

واستطرد: في إطار اهتمامها بصحة وسلامة الحجاج، قامت البعثة بتوفير عيادات طبية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وقد تم تكليف فرق طبية متخصصة لمتابعة الحالات الصحية للحجاج، مع توفير سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات المرضية إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.

وأكمل الرئيس التنفيذي للبعثة: حرصًا على تقديم الدعم الكامل لجميع الحجاج، قامت البعثة بتخصيص فرق متخصصة لمساعدة الحالات الإنسانية، بما في ذلك كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد تم توفير مقاعد متحركة وأماكن مخصصة لهم في الحافلات والمخيمات، مع توفير خدمات إضافية لتلبية احتياجاتهم الخاصة.

لضمان سير العمل بكفاءة عالية، تم إنشاء غرفتي عمليات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تعملان على مدار الساعة لمتابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم اللازم لهم. وتقوم هذه الغرف بتنسيق الجهود بين مختلف الفرق العاملة، لضمان تقديم خدمات متكاملة وسريعة.

وأوضح رئيس البعثة : في إطار تسهيل عملية نقل الحجاج، يستمر الجسر الجوي بين مصر والأراضي المقدسة، حيث تم تنظيم رحلات جوية منتظمة لنقل الحجاج من مختلف المحافظات المصرية إلى مطارات المملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس بعثة الحج أن عدد بعثة الحج المصرية أكثر من 78 الف حاج، بينهم نحو 25 ألف حاج من بعثة القرعة.

في ختام تصريحاته، وجه مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، عدة نصائح للحجاج، بما في ذلك ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البعثة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والحرص على شرب كميات كافية من المياه والسوائل، وتفادي الإجهاد البدني. كما أكد على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للانتقال بين المشاعر المقدسة، والابتعاد عن الزحام والتكدس.

وتواصل بعثة الحج المصرية جهودها الحثيثة لضمان راحة وسلامة الحجاج المصريين، من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل النقل، والإقامة، والرعاية الطبية، والدعم الإنساني.

وتؤكد البعثة أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها، وتوفير بيئة مناسبة لهم لأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.