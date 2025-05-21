نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة 6 يونيو أول أيام العيد فلكيًا.. والإجازة تمتد حتى الاثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع بداية العد التنازلي لقدوم عيد الأضحى المبارك 2025، يترقب المواطنون في مصر والدول العربية الإعلان الرسمي عن موعد هذه المناسبة الدينية التي تُعد ثاني أهم الأعياد الإسلامية، بعد عيد الفطر. وتكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة، ليس فقط لطابعها الديني المميز، بل أيضًا لأنها تأتي مصحوبة بإجازة طويلة نسبيًا تُعد الأطول في التقويم الرسمي المصري خلال العام.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، من خلال معمل أبحاث الشمس، أن هلال شهر ذو الحجة لعام 1446 هجريًا سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 (29 ذو القعدة 1446 هـ).

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن الهلال الجديد سيظل مرئيًا في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، بينما سيبقى في سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة، أما في باقي محافظات الجمهورية، فتتراوح فترة رؤيته بين 40 إلى 49 دقيقة، كما يُرصد في عدد من المدن والعواصم العربية والإسلامية لفترات تتراوح بين 9 إلى 59 دقيقة.

موعد عيد الأضحى 2025

وبناءً على تلك المعطيات، يتوقع الخبراء أن تكون غرة شهر ذو الحجة فلكيًا يوم الأربعاء 28 مايو 2025، لتكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو، ويأتي عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025، ما يعني أن الإجازة الرسمية المرتقبة ستبدأ مع عطلة نهاية الأسبوع وتستمر لعدة أيام متتالية، في واحدة من أطول العطلات المنتظمة في مصر.

عيد الأضحى، والذي يُعرف شعبيًا بـ "العيد الكبير"، يوافق اليوم العاشر من شهر ذو الحجة، ويُحييه المسلمون بذبح الأضاحي تقربًا إلى الله وتخليدًا لقصة نبي الله إبراهيم عليه السلام. كما أنه يمثل نهاية موسم الحج السنوي في مكة المكرمة.

جدير بالذكر أن التقويم الهجري، والذي يُعتمد عليه في تحديد الأعياد والمناسبات الدينية الإسلامية، قد تأسس رسميًا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واتخذ من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في عام 622 ميلاديًا نقطة لبداية التاريخ الهجري، ومن هنا جاءت تسميته بـ "التقويم الهجري".

وعلى الرغم من اعتماد الحسابات الفلكية لتحديد موعد عيد الأضحى، إلا أن الموعد النهائي سيُعلن رسميًا بعد الرؤية الشرعية للهلال، والتي تُجريها دار الإفتاء المصرية والهيئات المختصة في الدول الإسلامية، مساء يوم الرؤية الموافق 29 ذو القعدة.