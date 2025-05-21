نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس بداية العطلة.. عطلة عيد الأضحى 2025 تمتد حتى الاثنين رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2025، يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بالتفاصيل الدقيقة المتعلقة بمواعيد الإجازة الرسمية، خاصة وأن هذه المناسبة تُعد واحدة من أطول فترات الراحة السنوية التي يحصل عليها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، إضافة إلى الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية في المؤسسات التعليمية.

تُعتبر إجازة عيد الأضحى من الإجازات التي ينتظرها المصريون بفارغ الصبر، حيث تمنح فرصة للراحة وقضاء وقت ممتع مع العائلة أو حتى السفر داخل مصر وخارجها، كما أن توقيتها هذا العام يضفي عليها طابعًا مميزًا، لكونها تبدأ يوم خميس وتنتهي يوم اثنين، ما يعني عطلة متواصلة لخمسة أيام، وهي فترة مثالية لإعادة شحن الطاقة والتخطيط لفعاليات اجتماعية أو ترفيهية.

الحكومة تُحدد موعد إجازة عيد الأضحى رسميًا

حسب البيان الرسمي الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء ضمن أجندة الإجازات الرسمية لعام 2025، فقد تم تحديد الفترة من الخميس 5 يونيو حتى الاثنين 9 يونيو 2025 كإجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى، تشمل وقفة عرفات وأيام العيد الأربعة.

تشمل هذه الإجازة جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، والإدارات المحلية، وكذلك العاملين بالبنوك والمؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات، مع التأكيد على أنها ستكون إجازة مدفوعة الأجر.

الجدول الرسمي لإجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

اليوم التاريخ المناسبة الخميس 5 يونيو 2025 وقفة عرفات الجمعة 6 يونيو 2025 أول أيام عيد الأضحى السبت 7 يونيو 2025 ثاني أيام العيد الأحد 8 يونيو 2025 ثالث أيام العيد الاثنين 9 يونيو 2025 رابع أيام العيد

الموعد الفلكي لعيد الأضحى 2025

تشير الحسابات الفلكية إلى أن وقفة عرفات ستوافق يوم الخميس 5 يونيو 2025، ويكون أول أيام عيد الأضحى هو الجمعة 6 يونيو، إلا أن التحديد الرسمي النهائي سيصدر وفق الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع الجهات الفلكية.

جدول الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025:

المناسبة اليوم التاريخ عيد العمال الخميس 1 مايو 2025 وقفة عرفات الخميس 5 يونيو 2025 عيد الأضحى الجمعة 6 يونيو 2025 رأس السنة الهجرية الجمعة 27 يونيو 2025 ثورة 30 يونيو الاثنين 30 يونيو 2025 ثورة 23 يوليو الأربعاء 23 يوليو 2025 المولد النبوي الشريف السبت 6 سبتمبر 2025 ذكرى حرب أكتوبر الاثنين 6 أكتوبر 2025

تُعد هذه الإجازة فرصة حقيقية للأسر المصرية لقضاء وقت نوعي مع العائلة، إلى جانب مساهمتها في تنشيط حركة السياحة الداخلية والإقبال على الشواطئ والوجهات السياحية في المحافظات الساحلية، كما يستفيد منها العاملون في القطاع السياحي والتجاري، إذ تعتبر ذروة لمواسم الاستهلاك والتنقل.