نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تزيل أدوارًا مخالفة بعقارات بشارع المنشية بحي الهرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الهرم في التصدي لمخالفات البناء وإزالتها، مؤكدًا إنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة رصد أي مخالفات في مهدها والتعامل الفوري معها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار قام حي الهرم بإزالة أدوار مخالفة بعدد من العقارات بشوارع محمود عيد وأبو أيمن المتفرع من المنشية، بالقطاع الشمالي بحي الهرم.

وقد تمت الإزالة بحضور المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، وتحت إشراف مصطفى عبد العليم، نائب رئيس الحي للقطاع الشمالي.

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