نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط منشاة مخالفة لتصنيع السجق وبحوزتها ٣طن مصنعات لحوم ودهون حيوانية فاسدة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الحملات التموينية التي أسفرت عن ضبط منشاة غير مرخصه لتصنيع السجق بأستخدام دهون حيوانية ومواد وألوان صناعية وذلك بالطريق الأبيض بمركز كرداسة.

تمكنت الحملة من ضبط ٣ طن من مصنعات اللحوم والدهون الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وقد تم التحفظ الكميات المضبوطة من الدهون ومصنعات اللحوم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع غلق المنشأة.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات المكثفة لضبط الأسواق وردع المخالفين، مؤكدًا أن صحة المواطن خط أحمر لا تهاون فيه، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا في التصدي لأي ممارسات تضر بالصحة العامة أو تستهدف التربح غير المشروع على حساب المواطنين.

وقد ترأس الحملة السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، بمشاركة مفتشي التجارة الداخلية والرقابة المركزية، وبحضور اللواء عادل برغش، رئيس مركز ومدينة كرداسة، والجهات التنفيذية المعنية.

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