نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعقد لقاء الثلاثاء الأسبوعي لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لقاء المواطنين الأسبوعي الدوري لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة والعمل على حلها بشكل جذري ومباشر، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز آليات التواصل مع المواطنين بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشهد اللقاء بحث الشكاوى والطلبات المقدمة من مواطني أحياء العجوزة والدقي والهرم وإمبابة ومركز ومدينة منشأة القناطر.

وفي بداية اللقاء استمع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إلى الشكوى المقدمة من أحد المواطنين قاطني بلوكات أحمد عرابي بحي العجوزة لتضرره من وجود تشققات وشروخ بالبلوكين 14 و15.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مدينة الجيزة، وتضم في عضويتها: حي العجوزة، المكتب الهندسي بالمحافظة، إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة.

على أن تختص اللجنة بالمعاينة الميدانية لحالة البلوكات

كما كلف المحافظ حي العجوزة بعرض البلوكات محل الشكوى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للتأكد من السلامة الإنشائية لهما، وبيان مدى وجود شروخ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما بحث محافظ الجيزة الشكوى المقدمة من مواطن مقيم بشارع سوريا لتضرره من مالك الوحدة السكنية الكائنة أعلى وحدته لوجود تسريب مياه منها.

ووجّه المحافظ بتوجيه مالك الوحدة السكنية والتسهيل عليه في تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة طبقًا للاشتراطات الفنية والهندسية.

كما بحث المحافظ الشكوى المقدمة من قاطني أحد العقارات بشارع الزهراء بالدقي لتضررهم من قيام أحد سكان العقار بتغيير مواسير الصرف الصحي الخاصة بالعقار دون الحصول على التراخيص اللازمة من الحي، وكذا تضررهم من سيارات السرفيس بالمنطقة.

حيث كلف المحافظ رئيس حي الدقي بالمعاينة الميدانية للعقار ومراجعة الأعمال المنفذة بمواسير الصرف على الطبيعة، والتأكيد على قاطني العقار بتنفيذها طبقًا للمواصفات الفنية والهندسية للحفاظ على السلامة الإنشائية للعقار.

وشدّد المحافظ على جهاز السرفيس بتكثيف الحملات على خطوط سير سيارات السرفيس المتجهة إلى منطقة وزارة الزراعة بالدقي من خلال شوارع "يثرب والمروة ونادي الصيد"، حفاظًا على الممتلكات والأرواح.

ومن جانبهم، أعرب المواطنون عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ الجيزة على الاستجابة السريعة لبحث شكواهم ومطالبهم، متمنين له دوام التوفيق في خدمة الوطن والمواطنين، حضر اللقاء هند عبد الحليم، نائب المحافظ، ورؤساء الأحياء والإدارات المختصة.

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