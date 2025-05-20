محافظ شمال سيناء يودع حجاج قرعة الداخلية قبل سفرهم الأراضي الحجازية لأداء فريضة الحج ،(صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 مايو 2025 09:32 مساءً - ودع اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، حجاج قرعة وزارة الداخلية قبل سفرهم إلى مطار القاهرة الدولي للسفر إلى الأراضي الحجازية لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأكد المحافظ أن إجمالي عدد حجاج قرعة وزارة الداخلية لهذا العام بلغ 52 حاجًا وحاجة من مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى توفير سيارة أتوبيس من ديوان عام المحافظة لنقلهم بالمجان من العريش إلى مطار القاهرة الدولي لمواصلة طريقهم الى الأراضي الحجازية.

وأشار المحافظ إلى أنه أعطى توجيهاته لمشرفي الحج في تلبية احتياجات الحجاج طوال الرحلة وحتى العودة، مؤكدًا التعاون فيما بينهم ومساعدة الشباب لكبار السن، مطالبًا إياهم بالدعاء لرفعة مصرنا الحبيبة، وسيناء الغالية، متمنيًا لهم حجًا مبرورا وذنبا مغفورا، وعودتهم سالمين غانمين الي ديارهم.

واشار المحافظ إلي أن سفر حجاج القرعة إلي وعددهم 158 حاجا وحاجة، نهاية الأسبوع المقبل، مصدقا على توفير اتوبيسات من المحافظة لنقلهم إلي مطار القاهرة الدولي، وقامت المحافظة بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير بتوزيع المظلات الشمسية والوجبات الخفيفة والعصائر والمياه على الحجاج قبل مغادرتهم مدينة العريش.

وكانت مديرية أمن شمال سيناء أعلنت عن الفائزين في قرعة الحج للموسم الحالي بشمال سيناء، موزعين على مختلف أقسام المحافظة، حيث جرت القرعة العلنية في المدينة الشبابية بالعريش، في حضور مدير أمن شمال سيناء والقيادات الشرطية.

حضر اللقاء المحاسب علي غيط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ محمود مرزوق مدير عام مديرية الأوقاف، والشيخ خالد العيسوي، مدير منطقة وعظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والحجاج وأسرهم.