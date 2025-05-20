نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الأضحى 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب موسم الحج، يشعر المسلمون حول العالم بترقب كبير، استعدادًا لأيام مليئة بالروحانية والتقرب إلى الله، وأبرز هذه الأيام هو يوم وقفة عرفات الذي يُعد من أفضل أيام السنة الهجرية، يليه عيد الأضحى المبارك.

في هذا الوقت، يتجه المسلمون في كل مكان نحو السماء لمتابعة رؤية هلال شهر ذي الحجة، والذي يُعلن بداية الشعائر الدينية الخاصة بالحج.



هلال شهر ذي الحجة

وطبقًا للبحوث الفلكية، يذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هـ سيتولد فجر يوم الثلاثاء 27 مايو 2025 في تمام الساعة 5:03 صباحًا بتوقيت القاهرة. هذا التاريخ يصادف يوم 29 من شهر ذي القعدة، المعروف بـ "يوم الرؤية". ووفقًا للحسابات الفلكية، سيكون من الممكن رؤية الهلال بوضوح في مساء نفس اليوم، حيث سيظل الهلال مرئيًا في سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي مكة المكرمة سيظل ظاهرًا لمدة 38 دقيقة.

أما في بقية العواصم والمدن العربية والإسلامية، فسوف يظهر الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدة تتراوح بين 9 إلى 59 دقيقة، مما يعزز من احتمالية توافق العالم الإسلامي في رؤية الهلال معًا. بناءً على هذه المعطيات، يُتوقع أن تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الأربعاء 28 مايو 2025.



موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

بعد تحديد بداية شهر ذي الحجة، يبدأ العد التنازلي لوقفة عرفات، التي تُعتبر أعظم أيام الحج وأحد الأيام الفضيلة في الإسلام. وفقًا للحسابات الفلكية، فإن وقفة عرفات ستوافق يوم الخميس 5 يونيو 2025، ويليها مباشرة أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي سيكون يوم الجمعة 6 يونيو 2025.



الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى

عيد الأضحى يُعتبر مناسبة روحية واجتماعية عظيمة تجمع المسلمين في أنحاء العالم، حيث يُمارس فيه المسلمون شعائر التضحية والصلاة، بالإضافة إلى مظاهر التكافل الاجتماعي وتبادل التهاني. تبدأ الاستعدادات للعيد مع ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، حيث يُمكن للمسلمين بدء التجهيزات للذبح والقيام بالصلوات في أجواء مليئة بالإيمان والفرحة.