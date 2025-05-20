نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادًا لانطلاق الامتحانات.. "التعليم" تبدأ توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة منتصف يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها المكثفة لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، والمقرر أن تبدأ رسميًا يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وتستمر حتى يوم 10 يوليو، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان انتظام وسلامة سير العملية الامتحانية في مختلف محافظات الجمهورية.

وكشف مصدر داخل ديوان عام الوزارة، أن لجان النظام والمراقبة، المعروفة باسم "الكنترولات"، أوشكت على الانتهاء من طباعة وتجهيز أرقام جلوس الطلاب، مشيرا إلى أن عملية تسليم الأرقام إلى المديريات التعليمية ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لتوزيعها على المدارس بشكل منظم ومنسق.

ومن المقرر أن تُتاح أرقام الجلوس للطلاب بوقت كافٍ قبل بدء الامتحانات، لإتاحة الفرصة لمراجعتها والتأكد من كافة البيانات.

وتتضمن بطاقة رقم الجلوس كافة البيانات الأساسية المتعلقة بالطالب، وتشمل: الاسم الرباعي، واسم المدرسة المقيد بها، والإدارة التعليمية التابعة لها، بالإضافة إلى اسم اللجنة الأصلية، ورقم اللجنة الفرعية التي سيؤدي الطالب الامتحان داخلها.

كما تحتوي البطاقة على الكود التعريفي الخاص بكل طالب، وهو رقم فريد يُستخدم في عمليات التصحيح الإلكتروني ورصد الدرجات لضمان الدقة والشفافية.

إتاحة إلكترونية لتيسير الوصول

وفي إطار سعي الوزارة لتقديم خدمات تعليمية ميسرة وتسهيل الإجراءات الإدارية، أعلنت عن إتاحة نسخة إلكترونية من أرقام الجلوس عبر موقعها الرسمي، بحيث يتمكن الطلاب من تحميل وطباعة رقم الجلوس في أي وقت، خاصة في حال فقدان النسخة الورقية أو الحاجة لمراجعة تفاصيل اللجنة. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم التحول الرقمي في قطاع التعليم، وتعزيز سهولة التواصل بين الوزارة والطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن رقم الجلوس يُعد مستندًا رسميًا لا يمكن الاستغناء عنه خلال فترة الامتحانات، مشددة على أنه لن يُسمح لأي طالب بدخول اللجنة دون إبراز بطاقة رقم الجلوس، الأمر الذي يتطلب من جميع الطلاب الحفاظ عليها طوال فترة الامتحانات وعدم التفريط فيها.

الاستعدادات النهائية للامتحانات

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات الشاملة التي تنفذها الوزارة لتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة، والتي تشمل تجهيز المقار وتدريب الملاحظين، بالإضافة إلى التأمين الفني والتكنولوجي لضمان بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة.

ومن المقرر أن تُعقد امتحانات هذا العام وفقًا لنظام يجمع بين أسئلة "البابل شيت" والجزء المقالي، وذلك حسب المواصفات الفنية المعتمدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، التابع للوزارة.

ويهدف هذا النظام إلى قياس نواتج التعلم بشكل دقيق، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.

وتسعى وزارة التربية والتعليم، من خلال هذه الإجراءات، إلى تنظيم امتحانات تتسم بالنزاهة والشفافية، وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، في ظل متابعة دقيقة من جميع الجهات المعنية لضمان سير الامتحانات دون معوقات أو مشكلات.