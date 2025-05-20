وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للمنطقة الغربية العسكرية

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أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للمنطقة الغربية العسكرية، والذى استمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.



وألقى اللواء أ ح حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة أكد خلالها حرص مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التى توكل إليهم فى الدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه مهما كلفهم ذلك من تضحيات.



بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع، وناقش الفريق أول عبد المجيد صقر عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية إتخاذهم القرارات لمواجهة المتغيرات الطارئة أثناء إدارة العمليات.



ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الغربية العسكرية، مؤكدًا أن القوات المسلحة تعمل بكل جهد للحفاظ على ما تمتلكه من نظم قتالية وأسلحة ومعدات وتطوير آدائها لتكون قادرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة وإقتدار، كما أشاد بالآداء المتميز الذى وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع، مشيرًا إلى الدور الهام الذى يقوم به مقاتلوا المنطقة الغربية العسكرية لحماية الإتجاه الإستراتيجى الغربى ضد كافة التهديدات.



وشارك الفريق أول عبدالمجيد صقر المقاتلين تناول وجبة الغداء، كما تفقد جوًا عدد من نقاط التأمين الحدودية المتمركزة بنطاق مسئولية المنطقة الغربية العسكرية.



وكان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة العناصر المشاركة بالمشروع، كما قام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم طبقًا لطبيعة الموقف.