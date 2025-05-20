نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدولة للإنتاج الحربي: نتخذ القرارات المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات وعقد الشراكات الناجحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بزيارة لشركة حلوان للصناعات الهندسية ( مصنع 99 الحربى ) للوقوف على معدلات سير العمل ومتابعة مراحل التصنيع بالشركة وآخر المستجدات المتعلقة بالإنتهاء من المشروعات المنوطة بتنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة.



وخلال الزيارة حرص الوزير " محمد صلاح " على تفقد ورشة العدد والأسطمبات وقطع الغيار، حيث استمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس أحمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية وأطقم العمل بالشركة من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها.

وخلال الزيارة أصدر الوزير توجيهات بضرورة متابعة مستجدات تنفيذ المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها والعمل على إزالة أية معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة واتخاذ القرارات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وعقد الشراكات الناجحة.



وتابع الوزير " محمد صلاح " مدى تطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج، موجهًا بتطبيق المعايير والأكواد الخاصة بالحريق والتخزين والصيانة وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركة.

والجدير بالذكر أن شركة حلوان للصناعات الهندسية حصلت مؤخرًا على المركز الثالث فى النسخة الرابعة من جوائز التميز في التصدير الهندسي "2025 EXXA"، التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وذلك لنجاح الشركة في تحقيق طفرة تصديرية على مستوى الشركات الصناعية الهندسية.

وفي السياق ذاته تساهم الشركة في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية من الذخائر الثقيلة، كما تقوم الشركة بالاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين مثل (طفايات الحريق، أسطوانات البوتاجاز ومنظماتها، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل الخالي من الرصاص، البساتم والشنابر، الشمايز )، بالاضافة إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بالدولة ومنها مبادرة رفع كفاءة مراكز الألبان على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة الزراعة.



رافق الوزير خلال الزيارة، المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.