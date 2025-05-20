محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 مايو 2025 06:32 مساءً - " النجار " استعدادات مكثفة لظهور المنطقة بالمظهر اللائق قبل الافتتاح الرسمي



أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تقدم نسب تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير مشددًا على المتابعة المستمرة وسرعة وضع اللمسات النهائية للأعمال المنفذة في إطار تضافر جهود جميع أجهزة الدولة للظهور بالشكل الحضاري اللائق استعدادًا لاستقبال زوار المتحف بالتزامن مع اقتراب موعد افتتاحه.

جاءت تصريحات المحافظ خلال جولته التفقدية لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات تطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية.

وشملت جولة المحافظ متابعة أعمال تنفيذ اللاندسكيب بميدان الرماية وإضافة اللمسات الجمالية للمنطقة ومراجعة كفاءة أعمدة الإنارة ورفع مستوى النظافة العامة بالموقع.

كما تابع المحافظ أعمال الدفع النفقي واستكمال تركيب بلاط الإنترلوك للأرصفة بالقطاع موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

شملت جولة المحافظ تفقد الأعمال الجارية بمدخل منطقة كفر غطاطي أسفل الطريق الدائري وحتى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والتي شملت معاينة أعمال الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك، وتجهيز ساحة انتظار السيارات.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية مع التأكيد على المتابعة الدورية لنسب التنفيذ ورفع كفاءة النظافة بشكل مستمر بما يليق بالمشروع القومي الكبير.

وفي سياق متصل أكد المحافظ أن تطوير محيط المتحف المصري الكبير يُعد من أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة باعتباره واجهة حضارية لافتًا إلى أنه يتابع شخصيًا كافة تفاصيل الأعمال ميدانيًا، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالجدول الزمني المقرر.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: السيدة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة وطه عبد الصادق، رئيس حي الهرم ونجوى السعيد، مدير مديرية الطرق و وعفاف عبد الحارث مدير مديرية الإسكان