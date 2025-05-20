نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الوطنية للصحافة” تنعي الكاتب الكبير محمود صدقي التهامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي محمود التهامي والذي وافته المنيه منذ ساعات قليلة.

نعى “الشوربجي”، الراحل محمود التهامي قائلًا إنه كان عاشقًا للصحافة، مهمومًا بمشاكل ومستقبل مهنته، وتتلمذ على يديه أجيال من الصحفيين بمجلة روزاليوسف الصادرة عن مؤسسة روزاليوسف الصحفية، وإسهاماته في العمل الصحفي متعددة.

يذكر أن محمود التهامي تولّى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف خلال الفترة من 1983 حتى 1998، وتفرغ بعدها للكتابة والعمل الاجتماعي من خلال جمعية أصدقاء معهد الاورام ومجلس إدارة مستشفى 57357.

وتقدمت الهيئة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد والأسرة الصحفية ومؤسسة روزاليوسف، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.