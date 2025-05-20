نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يهنئ قادة إريتريا واليمن وتيمور الشرقية بمناسبة احتفالاتهم الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقيات تهنئة إلى عدد من قادة الدول، بمناسبة احتفالات بلدانهم بمناسبات وطنية هامة، مؤكدًا حرص مصر على توطيد علاقات الصداقة والتعاون المشترك.

تهنئة الرئيس الإريتري بمناسبة عيد الاستقلال

أرسل الرئيس السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس إسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، مشيدًا بروابط الأخوة التي تجمع بين الشعبين المصري والإريتري، ومؤكدًا تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، أوفد السيد الرئيس، محمد عاطف، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة دولة إريتريا بالقاهرة، لتقديم التهنئة الرسمية بهذه المناسبة نيابة عنه.

تهنئة اليمن بمناسبة ذكرى يوم الوحدة

كما بعث رئيس الجمهورية برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الوحدة اليمنية، مؤكدًا دعم مصر الكامل لوحدة واستقرار اليمن، وتمنياته للشعب اليمني الشقيق بدوام التقدم والرخاء.

وأوفد الرئيس السيسي أيضًا محمد عاطف، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة، لتقديم التهنئة بهذه المناسبة الوطنية.

برقية تهنئة إلى رئيس تيمور الشرقية بمناسبة عيد الاستقلال

وفي إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم، بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور جوزيه راموس هورتا، رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، متمنيًا للشعب التيموري مزيدًا من التقدم والاستقرار.

التأكيد على عمق العلاقات الدبلوماسية

تأتي هذه البرقيات في إطار النهج الثابت للقيادة السياسية المصرية في تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتأكيدًا على حرص مصر الدائم على التواصل مع الشعوب والحكومات في المناسبات الوطنية، بما يدعم أواصر التعاون الدولي والسلام الإقليمي والعالمي.