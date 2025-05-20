نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يستقبل وفدًا صينيًا رفيع المستوى ويؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، السيد لي شولي، عضو المكتب السياسي، أمين الأمانة العامة، ورئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والسيد لياو ليتشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، والسفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وشئون أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ.

رئيس الوزراء يرحب بالوفد الصيني ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين

في مستهل الاجتماع، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالوفد الصيني، مشيرًا إلى سعادته الكبيرة باستقبال وفد رفيع المستوى من الصين، بما يعكس قوة وعمق العلاقات بين البلدين، خاصة بعد مرور عشر سنوات على رفع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتي شهدت خلالها العلاقات الثنائية تطورًا كبيرًا على مختلف الأصعدة.

وأكد رئيس الوزراء تطلعه إلى الزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس الصيني إلى مصر، معتبرًا أنها ستكون دفعة قوية لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أرحب للتعاون المشترك، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات تتطلب مزيدًا من التكاتف والاستقرار.

مصر تؤكد التزامها بمبدأ "صين واحدة" وتدعو للاستفادة من الاستثمارات الصينية

وأعرب مدبولي عن تقديره لمواقف الصين الداعمة لمصر في مختلف القضايا الدولية، مؤكدًا استمرار دعم مصر الكامل لمبدأ "صين واحدة"، ومثمنًا احترام الصين لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما أعرب عن أمله في أن يتم توجيه جزء من الاستثمارات التي أعلن عنها الرئيس الصيني للقارة الأفريقية، والتي تصل قيمتها إلى 52 مليار دولار، نحو السوق المصرية، بما يسهم في تعزيز خطط التنمية وتحقيق استفادة متبادلة.

إشادة بالدور الصيني في مشروعات البنية التحتية والتكنولوجيا في مصر

أشاد رئيس الوزراء بالدور البارز الذي تلعبه الشركات الصينية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مصر، خاصة مشروع القطار الكهربائي، وتطوير الموانئ، ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا تطلع الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية، وتعزيز التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات.

وأشار إلى أهمية نقل الصناعات الصينية إلى مصر، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مثل صناعات السيارات الكهربائية والهواتف المحمولة، مستشهدًا بنجاح تجربة المنطقة الصناعية "تيدا" الصينية في مصر.

وأكد مدبولي أن الحكومة تأمل في أن تسهم قمة "البريكس" المقرر عقدها في البرازيل هذا العام في تعزيز التعاون بين دول المجموعة، ودعم الجهود التنموية المشتركة.

مصر تسعى لزيادة تدفقات السياحة الصينية وتسهيلات جديدة للمسافرين

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية دعم السياحة الصينية إلى مصر، مشيرًا إلى أن الشعب الصيني محب للثقافة والسياحة، ومعلنًا عن تسهيلات كبيرة من بينها إدراج الصين ضمن قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة فورية عند الوصول إلى المطارات المصرية، داعيًا إلى زيادة خطوط ورحلات الطيران المباشرة بين البلدين لتشجيع التبادل السياحي والثقافي.

لي شولي: نُقدر إنجازات مصر ونسعى لتوسيع التعاون المشترك

من جانبه، أعرب السيد لي شولي عن شكره للدكتور مصطفى مدبولي على حفاوة الاستقبال، ناقلًا تحيات رئيس وزراء الصين، ومؤكدًا أن الزيارة تهدف إلى تبادل الرؤى المشتركة حول قضايا ذات اهتمام مشترك، بما يعزز الشراكة بين البلدين.

وأشاد "شولي" بالإنجازات التي حققتها مصر خلال السنوات العشر الماضية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أنه زار مصر منذ عشرين عامًا، وأنه لمس هذه المرة تطورًا واضحًا في ملامح المدن والبنية التحتية، خاصة في القاهرة والإسكندرية.

وأشار إلى أن العلاقات بين مصر والصين علاقات تاريخية عميقة، تستند إلى الحضارة والتاريخ العريقين لدى البلدين، مؤكدًا أن الصين تلتزم بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

رغبة صينية قوية في الاستثمار في مصر وتعاون في المجالات الثقافية والإعلامية

أوضح لي شولي أن هناك رغبة متزايدة لدى المستثمرين الصينيين للدخول إلى السوق المصرية، وأن الحكومة الصينية حريصة على توسيع التعاون مع مصر في مجالات السياحة، والآثار، والثقافة، والإعلام.

وأضاف أنه بعد عودته إلى الصين، سيطلب من وسائل الإعلام نشر مواد ثقافية عن الحضارة المصرية بهدف تعزيز معرفة الشعب الصيني بالثقافة المصرية، وتشجيعهم على زيارة مصر.