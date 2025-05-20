نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: طقس حار ورياح مثيرة للرمال غدًا الأربعاء.. ودرجات الحرارة تسجل 40 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس غدًا الأربعاء، الموافق 21 مايو 2025، أجواءً حارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة، واضطراب في حركة الملاحة البحرية، خاصة على خليج السويس والبحر الأحمر.

وأشارت الهيئة في بيانها الرسمي إلى أن الطقس سيكون حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، أما ليلًا، فيسود طقس معتدل الحرارة على أغلب المناطق.

نشاط رياح واضطراب بحري

وحذرت الهيئة من نشاط الرياح على مناطق متفرقة من الجمهورية، خاصة المناطق المكشوفة، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية وسلامة الطرق.

كما توقعت حدوث اضطرابات في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 50 و70 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في المحافظات:

القاهرة الكبرى:

العظمى: 31 درجة مئوية

الصغرى: 19 درجة مئوية

الإسكندرية:

العظمى: 25 درجة مئوية

الصغرى: 17 درجة مئوية

مرسى مطروح:

العظمى: 22 درجة مئوية

الصغرى: 18 درجة مئوية

سوهاج:

العظمى: 36 درجة مئوية

الصغرى: 24 درجة مئوية

قنا:

العظمى: 39 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

أسوان:

العظمى: 40 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

توصيات وتحذيرات للمواطنين

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين، خاصة مرضى الجيوب الأنفية والحساسية، بتوخي الحذر وعدم التعرض المباشر للأتربة، مع غلق النوافذ، وارتداء الكمامات حال الضرورة.

كما حذرت مرتادي البحر الأحمر وخليج السويس من ممارسة الأنشطة البحرية خلال فترات اضطراب الملاحة.