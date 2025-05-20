ضبط شخص تعدى على سيدة بالسب وتهديدها بسلاح أبيض أسفل محل سكنها فى دمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 مايو 2025 04:28 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالسب وتهديدها بسلاح أبيض أسفل محل سكنها بدمياط.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، عامل مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات بينهما حول الجيرة، وبسؤال السيدة المعنية بالفيديو أيدت ما ورد بالفحص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.