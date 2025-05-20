نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلية الفنية العسكرية تعلن عن بدء تلقى المقترحات البحثية للحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية فى دورتها الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوى الهمم، تعلن الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن بدء تلقى المقترحات البحثية لصالح الحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية فى دورتها الثانية من خلال البريد الإلكترونى ( [email protected] ) فى موعد غايته السابع عشر من شهر يونيو القادم، وسيتم دراسة المقترحات البحثية وإختيار أفضلها لرعايتها وتمويلها تمويلًا كاملًا لمدة عام قابل للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات.