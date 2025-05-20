حزب الجبهة الوطنية يعزز حضوره الإعلامي بتشكيل أمانة مركزية بقيادة محمود مسلم

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أحمد جودة - القاهرة - انطلاقة جديدة نحو خطاب إعلامي وطني يعكس نبض الشارع المصري

في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز الأداء الإعلامي وتنظيم قنوات التواصل مع الجماهير، أعلن حزب الجبهة الوطنية، اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، عن تشكيل أمانة الإعلام المركزية برئاسة الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، أحد أبرز الوجوه الإعلامية في مصر، وعضو مجلس الشيوخ.

تشكيل نوعي يضم خبرات وكفاءات إعلامية متنوعة



شهدت التشكيلة الجديدة للأمانة المركزية للإعلام في حزب الجبهة الوطنية حضور مجموعة من الشخصيات البارزة ذات الخبرة في المجال الإعلامي والعمل العام. وقد تم اختيار نخبة من الصحفيين والأكاديميين والممارسين الإعلاميين للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الحزب الإعلامية، ومن بينهم:

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

الدكتور محمد شومان

الإعلامي أحمد عبدالصمد

هؤلاء الثلاثة تم تعيينهم كمساعدين لأمين الأمانة، في خطوة تعكس حرص الحزب على الاستفادة من الطاقات والخبرات المتنوعة في إدارة الملفات الإعلامية الشائكة، والتعامل مع قضايا الرأي العام.

عضوية موسعة تضم شخصيات عامة وأكاديمية

التشكيل لم يقتصر على القيادة فحسب، بل امتد ليشمل أعضاء فاعلين في الأمانة المركزية، جاؤوا من خلفيات متعددة، الأمر الذي يعطي زخمًا كبيرًا للأمانة ويؤهلها للقيام بدور مؤثر. ومن بين أبرز الأسماء:

إبراهيم عبدالجواد

الدكتور عمر علم الدين

سهام صالح

الدكتور طلال صدقي

تامر نصر

أحمد عامر

عمر حسانين

الدكتور فولي أبو السعود

ياسمين سيف

الدكتور داليا المتبولي

محمد المسلمي

داليا الخطيب

عبدالحميد أبو قاوي

محمد نشأت

غادة عبدالسلام

داليا الشامي

محمد الصايم

داليا أيمن عبد المنعم

هذا التنوع في الأعضاء يعكس رؤية الحزب بضرورة الشراكة بين الخبرة الأكاديمية والممارسة الميدانية، لضمان توازن الطرح الإعلامي وتقديم خطاب يعبر عن مختلف فئات المجتمع المصري.

تشكيل أمانة مركزية بقيادة محمود مسلم

أهداف واضحة ومهام استراتيجية



في بيان الحزب، أكد القائمون على التشكيل الجديد أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو الارتقاء بالأداء الإعلامي بما يتماشى مع تطورات المشهد السياسي المحلي والإقليمي، ويسهم في بناء وعي مجتمعي حقيقي يدعم قيم الدولة الوطنية ويواجه حملات التشويه والمعلومات المغلوطة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما شدد البيان على أن الأمانة الإعلامية ستكون بمثابة حلقة وصل دائمة بين الحزب والجمهور، عبر تسليط الضوء على القضايا التي تمس المواطنين وتقديم رؤية الحزب تجاهها بشكل مهني وشفاف.

محمود مسلم: الإعلام الحزبي يجب أن يعبر عن هموم الناس

وفي أول تصريح له عقب توليه المنصب، قال الدكتور محمود مسلم:

"الإعلام لم يعد ترفًا أو مجرد وسيلة دعائية، بل أصبح سلاحًا مهمًا في معركة الوعي، وعلينا كحزب وطني أن نتحدث بلغة الناس، ونتفاعل مع قضاياهم بصدق ومسؤولية."

وأشار مسلم إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق منصات إعلامية متخصصة تتبع الحزب، بالإضافة إلى تطوير المحتوى الرقمي وتدريب الكوادر الإعلامية الحزبية على أحدث أدوات العمل الصحفي والتواصلي.

رؤية متكاملة للمرحلة القادمة

تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الحزب طويلة المدى لإعادة هيكلة بنيته التنظيمية، وتمكين الكوادر في مختلف المجالات، خاصة الإعلام الذي بات أحد المفاتيح الأساسية لأي عمل سياسي ناجح.

ومن المتوقع أن تنعكس هذه التشكيلات الجديدة بشكل مباشر على حضور الحزب في المشهد العام، سواء من خلال التفاعل السريع مع المستجدات، أو عبر طرح مبادرات إعلامية تستهدف توعية المواطنين وتعزيز قيم المشاركة السياسية.

تفاعل واسع مع التشكيل

قوبل إعلان التشكيل بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد عدد من السياسيين والإعلاميين بخطوة حزب الجبهة الوطنية، معتبرين إياها نقطة تحول في الأداء الحزبي الإعلامي في مصر.

كما أعرب عدد من شباب الحزب عن حماسهم للعمل تحت مظلة أمانة الإعلام الجديدة، متطلعين إلى بيئة عمل احترافية تُتيح لهم التعبير والمشاركة بفاعلية في طرح الرؤى والأفكار.



