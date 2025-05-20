نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بمنطقة "د" بقطاع هضبة الأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلّف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع هضبة الأهرام بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه قطره ٦ بوصة بمنطقة "د" بقطاع هضبة الأهرام بحي الهرم، وتمهيد الطريق وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية إلى الشوارع المتأثرة.

كما وجّه المحافظ بسرعة إعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من أعمال الصيانة، لتيسير حركة السير وضمان عدم تأثر المواطنين بالأعمال الطارئة.

وقد قامت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وبالتعاون مع جمعية تعمير صحراء الأهرام بالدفع بالمعدات اللازمة وفرق العمل حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح إلى جانب إصلاح خط مياه آخر بنفس القطاع لتحسين كفاءة ضخ المياه.

وقام حي الهرم، من خلال قطاع هضبة الأهرام، بشفط المياه الناتجة عن الكسر، وفرد طبقة "دقشوم" لتسهيل حركة المواطنين، وجارٍ إعادة ضخ المياه تدريجيًا إلى ثلاثة شوارع تأثرت بالانقطاع.

وفي هذا الإطار شدد محافظ الجيزة على ضرورة الجاهزية التامة للتعامل مع أي أعطال أو طوارئ تتعلق بالبنية التحتية، لا سيما في قطاعات المياه والصرف الصحي، مؤكدًا أهمية التنسيق السريع بين الجهات المعنية والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، بما يعكس كفاءة منظومة العمل الخدمي بالمحافظة.

IMG-20250520-WA0023

IMG-20250520-WA0022

IMG-20250520-WA0020

IMG-20250520-WA0021

IMG-20250520-WA0018

IMG-20250520-WA0019