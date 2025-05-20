ضبط قائد دراجة نارية صطدم طفل فى الجيزة وفر هارباً

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 مايو 2025 03:32 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام قائد دراجة نارية بالإصطدام بأحد الأطفال حال سيره بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة والفرار.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 مايو الجارى تبلغ لمركز شرطة أطفيح بالجيزة من شخص مقيم بدائرة المركز، بقيام قائد دراجة نارية بالإصطدام بنجله وإحداث إصابة به وفر هارباً.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب- مقيم بدائرة المركز) وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية وبدون رخصتى قيادة وتسيير.

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية المسألة القانونية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية وقائدها.