قطر تعلن عن حزمة استثمارات في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار قيد التنفيذ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 مايو 2025 03:32 مساءً - أكد وزير المالية القطرى على بن أحمد الكوارى، أن العلاقة مع مصر "مهمة للغاية"، مشيرًا إلى أن بلاده ترى فى السوق المصرية إمكانات كبيرة للنمو فى المستقبل، لا سيما فى قطاعات مثل العقارات والسياحة والصناعة.

وأشار الكوارى، خلال مشاركته فى جلسة حوارية، ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادى المنعقد فى الدوحة، إلى أن الاستثمارات القطرية فى مصر يجب أن تكون قائمة على أسس تجارية بحتة وبعوائد جيدة، موضحًا أن تحويل الودائع القطرية إلى استثمارات مباشرة لا يزال خيارًا مطروحًا على الطاولة، لكنه لم يفعل حتى الآن.

وكانت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الدوحة منتصف الشهر الماضى، قد أسفرت عن اتفاق مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، على حزمة استثمارات قطرية مباشرة فى مصر بقيمة 7.5 مليار دولار.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغت قيمة الاستثمارات القطرية فى مصر خلال السنة المالية 2023-2024 نحو 618.5 مليون دولار، مقابل 548.2 مليون دولار فى السنة السابقة، فى حين ارتفعت الاستثمارات المصرية فى قطر إلى 171.5 مليون دولار مقابل 86.8 مليون دولار فى العام السابق.

وعلى صعيد آخر، شدد وزير المالية القطرى على أهمية استقرار سوريا وازدهارها بالنسبة للمنطقة، مشيرًا إلى أن قطر ملتزمة بدعم الشعب السورى فى هذه المرحلة الحساسة، خاصة أن سوريا "تبنى دولة من الصفر" وتحتاج إلى دعم واسع فى مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية، وهو ما يفتح المجال أمام فرص استثمارية مستقبلية كبيرة.