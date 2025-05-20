نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر يوجهن نصائح للطلاب.. ومناشدة للمراقبين لضبط الأجواء داخل اللجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، قدمت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، مجموعة من النصائح المهمة للطلاب وأولياء الأمور لضمان استعداد جيد وتخفيف حدة التوتر المصاحب لفترة الامتحانات.

نصائح ليلة الامتحان

وشددت الحزاوي على أهمية أن يراجع الطلاب المادة من المصدر الذي اعتمدوا عليه منذ بداية العام الدراسي، وذلك لتجنب التشتيت الناتج عن تعدد المصادر. كما أوصت بضرورة تدريب الطلاب على حل نماذج الامتحانات المختلفة، على أن يُعطى اهتمام خاص بالنماذج الاسترشادية والتقييمات الرسمية التي توفرها وزارة التربية والتعليم، لما لها من دور كبير في تعويد الطالب على طبيعة الأسئلة وتوزيع الدرجات.

وأكدت أيضًا أهمية تجهيز الأدوات المدرسية اللازمة للامتحان في الليلة السابقة، لتفادي نسيان أي منها صباح يوم الاختبار. كما شددت على ضرورة الحصول على قسط كافٍ من النوم، لأن السهر يؤثر سلبًا على التركيز والأداء داخل اللجنة.

وأشارت إلى أهمية وجبة الإفطار، حتى وإن كانت بسيطة، لأنها تمنح الطالب الطاقة اللازمة لأداء الامتحان بكفاءة. ونصحت الطلاب بالذهاب إلى اللجنة الامتحانية قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ لتجنب التوتر الناتج عن التأخير.

خلال الامتحان.. خطوات بسيطة تضمن التفوق

وقدمت الحزاوي عددًا من الإرشادات للطلاب خلال أداء الامتحان، من بينها ضرورة كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة بهدوء وحرص شديد، ثم تقسيم الوقت بين الأسئلة بشكل منظم، مع ترك وقت كافٍ للمراجعة إن أمكن.

وفي حال مواجهة سؤال صعب، أوصت بتركه مؤقتًا والانتقال إلى السؤال التالي مع وضع علامة للعودة إليه لاحقًا. كما نبهت إلى أهمية الابتعاد التام عن الغش أو محاولة مساعدة الآخرين، لما لذلك من تبعات قانونية صارمة قد تعرض الطالب لعقوبات قاسية.

ودعت الطلاب إلى عدم مغادرة اللجنة قبل انتهاء الوقت المحدد، واستثمار الدقائق الأخيرة في مراجعة الإجابات بدلًا من التسرع في تسليم الورقة. كما شددت على ضرورة تجنب مقارنة الإجابات مع الزملاء بعد الخروج من اللجنة، لأن ذلك يؤدي إلى التوتر ويفقد الطالب تركيزه في الاستعداد للامتحانات التالية.

وفي هذا السياق، حذّرت الحزاوي من الاعتماد على المراجعات النهائية التي تُعقد في مراكز الدروس الخصوصية ليلة الامتحان، لما قد تسببه من ضغط ذهني وتوتر زائد، مشيرة إلى أن المراجعات عبر الإنترنت قد تكون خيارًا أفضل وأكثر مرونة في هذه المرحلة.

مناشدة للمراقبين.. الالتزام مطلوب لكن بلا تشويش

من جهة أخرى، وجهت الحزاوي رسالة إلى المراقبين داخل اللجان الامتحانية، ناشدتهم خلالها بضرورة التعامل الحسن مع الطلاب وتوفير مناخ هادئ ومناسب لأداء الامتحانات، مؤكدة أن هذا لا يتعارض مطلقًا مع أداء واجبهم في الحفاظ على النظام والانضباط ومنع الغش.

وأضافت أن بعض الطلاب يعانون من صعوبة في التركيز، وأن أحاديث المراقبين الجانبية أو نبرة الصوت المرتفعة داخل اللجان قد تؤثر سلبًا على تركيزهم وأدائهم.

مراجعات مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

وفي سياق متصل، أعلنت عدد من المديريات التعليمية عن تنظيم مراجعات مجانية مكثفة لطلاب الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي، في خطوة تهدف إلى دعم الطلاب وتخفيف العبء عن أولياء الأمور.

تأتي هذه المراجعات ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتقديم خدمات تعليمية متميزة تساعد الطلاب في تحقيق أفضل النتائج، وتُعد فرصة ذهبية يجب على جميع الطلاب استغلالها على الوجه الأمثل.

وقد قامت المديريات بنشر جداول المراجعات النهائية وأماكن عقدها داخل المدارس، على أن تستمر هذه المراجعات حتى نهاية شهر مايو، ويتم تكرار الجدول أسبوعيًا لضمان تغطية كافة أجزاء المناهج.

مواعيد الامتحانات

يُذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستنطلق يوم 31 مايو الجاري، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة في 15 يونيو المقبل، وسط استعدادات مكثفة من الوزارة والمديريات التعليمية لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وانضباط.