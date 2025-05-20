نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات يونيو 2025.. أماكن الصرف وخطوات الاستعلام وتفاصيل زيادة يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات في مصر صرف معاشات شهر يونيو 2025، حيث تم تحديد الموعد الرسمي لصرف المعاشات من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مع توضيح كافة الوسائل المتاحة لصرف المعاشات، بالإضافة إلى الخطوات اللازم اتباعها للاستعلام عن المعاشات إلكترونيًا، وتفاصيل الزيادة المرتقبة بدءًا من يوليو المقبل.

الموعد الرسمي لصرف معاشات يونيو 2025

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فإن صرف المعاشات يتم في أول يوم من كل شهر ميلادي.

وبناءً عليه، فإن موعد صرف معاشات يونيو 2025 سيكون السبت الموافق 1 يونيو 2025، حيث يستطيع أصحاب المعاشات التوجه إلى المنافذ المحددة للحصول على مستحقاتهم.

أماكن صرف معاشات يونيو 2025

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة وسائل وأماكن لصرف معاشات يونيو 2025، وذلك للتسهيل على المواطنين وتخفيف الضغط على المنافذ.

وتشمل هذه الأماكن:

مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.

فروع البنوك الحكومية مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وكذلك البنوك التجارية.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) الخاصة بالبنوك المختلفة.

منافذ شركة فوري ومكاتب الدفع الإلكتروني.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، مثل محفظة "فون كاش"، "محفظتي"، وغيرها.

خطوات الاستعلام عن معاشات يونيو 2025 إلكترونيًا

يمكن لأصحاب المعاشات أو ذويهم الاستعلام عن البيانات الخاصة بالمعاش إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الهيئة عبر الرابط: https://nosi.gov.eg

الضغط على أيقونة "صاحب معاش" من القائمة الرئيسية.

اختيار خدمة "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

الضغط على زر "استعلام".

تظهر جميع البيانات الخاصة بالمعاش المستحق وموعد صرفه.

موعد تطبيق زيادة المعاشات في 2025

حسب ما أعلنته الحكومة المصرية، من المقرر أن يتم تطبيق زيادة المعاشات اعتبارًا من يوليو 2025، تزامنًا مع بداية العام المالي الجديد.

وتأتي هذه الزيادة في إطار حرص الدولة على تحسين المستوى المعيشي لأصحاب المعاشات، وتعويضهم عن آثار التضخم وارتفاع الأسعار.