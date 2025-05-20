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الرئيس السيسى يتابع مؤشرات الاقتصاد الكلى وجهود تعزيز أداء القطاع المصرفى

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الرئيس السيسى يتابع مؤشرات الاقتصاد الكلى وجهود تعزيز أداء القطاع المصرفى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 مايو 2025 02:25 مساءً - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

 

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان استمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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