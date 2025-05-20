نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتب الاتصال الخدمى.. محمد السيد الشاذلى يتقدم بطلب لنقيب الصحفيين تمهيدا لتفعيل الفكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم محمد السيد الشاذلي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، بطلب لنقيب الصحفيين خالد البلشى، لتخصيص إحدى غرف النقابة لإنشاء "مكتب الاتصال الخدمي"، مع دعمه بفريق من الهيكل الإداري المؤهل؛ ليكون مسارا مفتوحا على مدار الساعة مع مكاتب الاتصال السياسي في جميع الوزارات والجهات الرسمية.

يأتى ذلك في إطار السعى لتعزيز دور نقابة الصحفيين حاضنةً لأعضائها، وجسرًا يربطهم بمؤسسات الدولة.

وقال محمد السيد الشاذلى، إن المكتب يهدف لاستقبال شكاوى الزملاء ومطالباتهم بشكل مباشر وفعّال، والتنسيق مع الأجهزة المعنية بها لحل المشكلات وإنهاء الإجراءات المطلوبة، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية، وإنجاز المصالح بسرعة وكفاءة، وتعزيز العلاقة بين النقابة والمؤسسات، وجعلها حيوية ومنتظمة، بما يعزز فاعليتها اليومية ويخدم مصالح المهنة والزملاء.

واختتم محمد السيد الشاذلى:"نؤمن بأن هذا المكتب سيكون خطوةً واسعة نحو تحسين أوضاع الصحفيين، وتقديم دعم حقيقي لهم في مواجهة التحديات اليومية".