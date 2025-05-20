نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يوجه بتكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاستمرار في العمل المكثف على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وشدد الرئيس على أهمية توفير البنية التشريعية والرقابية المناسبة، إلى جانب إطلاق مبادرات تحفيزية تساهم في دعم بيئة الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة مستجدات مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود تعزيز استقرار الأداء الاقتصادي في مصر.

الاجتماع يستعرض مؤشرات الاقتصاد الكلي وأداء القطاع المصرفي

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراضًا شاملًا لمؤشرات الاقتصاد الكلي، في ضوء التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مع التركيز على الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك المركزي لتعزيز أداء القطاع المصرفي، وضمان كفاءة ومرونة الجهاز المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.

تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي واستمرار خفض التضخم

وأشار الشناوي إلى أن الاجتماع ناقش كذلك الجهود الجارية لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان توافرها بشكل مستدام بما يحقق الاستقرار النقدي ويدعم الاقتصاد المصري في مواجهة أي تحديات طارئة.

كما تم التطرق إلى الإجراءات التي تتبعها الدولة للسيطرة على معدلات التضخم، ومواصلة مسار الانخفاض الذي بدأ يتحقق خلال الفترات الماضية.

برامج تنموية فاعلة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

وأكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية الحفاظ على التحسن الملموس في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بشكل فعال، مع ضمان عدم تأثر تلك البرامج بالتحديات العالمية الراهنة، وعلى رأسها الأزمات الإقليمية والضغوط الاقتصادية الدولية.

تمكين القطاع الخاص وتقديم حوافز اقتصادية جديدة

كما تطرق الاجتماع إلى المحاور المتعلقة بتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية وتعزيز الحوافز الاقتصادية للاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل السوق المصري.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.