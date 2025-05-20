نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس الثلاثاء 20 مايو 2025.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة ونشاط للرياح يهدد الملاحة بخليج السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس حار اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، على معظم أنحاء الجمهورية، مع تحذيرات من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة واضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق، ودرجات حرارة مرتفعة خاصة في محافظات جنوب الصعيد.

طقس نهاري حار وشديد الحرارة جنوبًا

أكدت هيئة الأرصاد أن طقس اليوم نهارًا سيكون حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، في حين يشهد جنوب سيناء وجنوب البلاد طقسًا شديد الحرارة. أما السواحل الشمالية فتشهد طقسًا مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار.

وفي ساعات الليل، يكون الطقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، ما يخفف نسبيًا من تأثير الأجواء الحارة خلال النهار.

نشاط للرياح واضطراب الملاحة البحرية

أشارت الأرصاد إلى أن نشاط الرياح سيمتد على مناطق واسعة من البلاد، وقد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة، خاصة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وكذلك في شمال وجنوب الصعيد.

كما حذرت الهيئة من اضطراب حركة الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 50 إلى 70 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر، ما يجعل الملاحة في هذه المناطق غير مستقرة.

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق

توقعت الهيئة أيضًا تكوّن شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق، خاصة تلك الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة لتفادي الحوادث المرورية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات مصر

فيما يلي بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025:

القاهرة الكبرى: العظمى 31 درجة – الصغرى 18 درجة

الإسكندرية: العظمى 25 درجة – الصغرى 17 درجة

مرسى مطروح: العظمى 24 درجة – الصغرى 18 درجة

سوهاج: العظمى 36 درجة – الصغرى 24 درجة

قنا: العظمى 41 درجة – الصغرى 25 درجة

أسوان: العظمى 43 درجة – الصغرى 28 درجة

نصائح وتحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية

دعت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، والإكثار من تناول المياه، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع الحرص على القيادة بحذر خلال ساعات تكون الشبورة المائية، خصوصًا في المناطق القريبة من المسطحات المائية.

كما أوصت بتأجيل الأنشطة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر خلال فترات اضطراب الملاحة، نظرًا للرياح الشديدة وارتفاع الأمواج المتوقع.