نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء خلال افتتاح مصنع "سوميتومو" بالعاشر من رمضان: مصر أصبحت مركزًا عالميًا لتصنيع مكونات السيارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي،عقب افتتاح المصنع الجديد لشركة "سوميتومو" العالمية لإنتاج الضفائر الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان، إنه يشعر بـ فخره واعتزازه بهذا المشروع الصناعي العملاق، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة، وتعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار ودعم المشروعات الجادة.

مصنع عالمي على أرض مصرية

وأوضح رئيس الوزراء أن المصنع الجديد لشركة "إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت ش.م.م"، إحدى شركات "سوميتومو إليكتريك سيستمز يوروب"، يُعد من أكبر مصانع إنتاج الضفائر الكهربائية على مستوى العالم، ويقع على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان.

وأشار إلى أن الشركة توظف اليوم أكثر من 12 ألف عامل مصري، وتصدر منتجاتها بأكثر من 300 مليون يورو سنويًا، مضيفًا أن هذه الصناعة تُعد من الصناعات الدقيقة للغاية، وأن مصر بدأت تثبت نفسها كمركز عالمي لتصنيع مكونات السيارات التي تُصدّر إلى كبرى الشركات العالمية.

تعاون دولي ودعم حكومي

جاءت تصريحات رئيس الوزراء بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء/ محب حبشي، محافظ بورسعيد، / شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما حضر الفعالية كل من السفير/ فوميو أيواي، سفير اليابان لدى القاهرة، وروشيباتا سان، رئيس مجلس إدارة "سوميتومو" العالمية، و/ ديفيد والي، رئيس شركة "سوميتومو أوروبا" ورئيس مجلس إدارة "سوميتومو مصر"، و/ راشمي شاه ممثل شركة "تويوتا" العالمية، ومحمد همام، نائب العضو المنتدب لشركة "سوميتومو إيجيبت".

الرخصة الذهبية ومركز تدريب متطور

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع حصل على الرخصة الذهبية في سبتمبر 2023، وبدأ تنفيذه في ديسمبر من العام نفسه، حيث بدأ الإنتاج الفعلي بنهاية عام 2024، واليوم يكتمل هذا الصرح الصناعي العملاق بكامل منشآته.

وأشار إلى أن المصنع يضم مركزًا متطورًا للتدريب يهدف لتأهيل الشباب المصري للعمل في هذه الصناعة المتقدمة، مضيفًا أن نسبة مشاركة السيدات في المصنع تجاوزت 40% من إجمالي العاملين.

تجربة ناجحة.. ونموذج للتوسع الصناعي

وأوضح رئيس الوزراء أن المصنع بدأ العمل بأكثر من ألفي عامل، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 3 آلاف عامل بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أن مثل هذه المشروعات تؤكد نجاح الدولة في تهيئة بيئة استثمارية محفزة، وتجربة "سوميتومو" خير دليل على إمكانية إنهاء الإنشاءات والتشغيل خلال عام واحد فقط.

وأضاف أن الدولة تواصل العمل على استقطاب الاستثمارات الصناعية الكبرى، بجانب دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، من أجل مضاعفة الصادرات، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

رسالة شكر وتفاؤل بالمستقبل

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بتوجيه الشكر لجميع القائمين على هذا المشروع العملاق، قائلًا:

"أتمنى التوفيق لكل القائمين على هذا العمل.. ومصر ماضية بخطى ثابتة نحو المزيد من التقدم الصناعي والاقتصادي."