مركز المعلومات يسلط الضوء على “المقاولون العرب” كنموذج وطني في تنفيذ المشروعات القومية

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهوده لإبراز قصص النجاح الوطنية والشراكات الفاعلة الداعمة لتحقيق رؤية مصر 2030، أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أولى حلقات سلسلة "شركاء التنمية الشاملة"، والتي استهلها بتسليط الضوء على شركة المقاولون العرب، باعتبارها واحدة من أبرز النماذج الوطنية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والشراكة الاستراتيجية مع الدولة المصرية.

مقابلة خاصة مع رئيس مجلس إدارة الشركة

استضاف المركز ضمن السلسلة المهندس أحمد مصطفى العصار، رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب"، الذي استعرض خلال اللقاء المسيرة الطويلة للشركة، وما حققته من إنجازات تنموية كبرى، مؤكدًا على عمق التعاون بين الشركة والدولة، ودور الشركة في تحقيق التنمية المستدامة عبر مختلف القطاعات الحيوية.

تأسيس الشركة ومواكبتها لمراحل البناء في مصر

أوضح المهندس العصار أن الشركة تأسست عام 1955 بالتزامن مع مشروع السد العالي، ومنذ ذلك الحين أصبحت أحد أعمدة البناء والتشييد في مصر.

كما أشار إلى تطور الشركة من خلال تأسيس وحدة بحث وتطوير بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية، وهو ما ساهم في تحقيق تقدم ملموس في مجالات تحليل المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يخدم كفاءة واستدامة المشروعات.

مشاركة فعالة في المشروعات القومية الكبرى

شهدت السنوات الأخيرة نقلة نوعية في حجم ونوعية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، وكانت "المقاولون العرب" شريكًا رئيسيًا في تلك الطفرة، من خلال تنفيذ مجموعة من أهم المشروعات، أبرزها:

العاصمة الإدارية الجديدة: تنفيذ مبنى البرلمان المصري الجديد، الفائز بجائزة أفضل مشروع حكومي عالمي لعام 2022 من مجلة ENR، إلى جانب مسجد الفتاح العليم ومركز مصر الثقافي الإسلامي.

مشروعات النقل الذكي: المساهمة في تنفيذ خط القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بالتعاون مع شركات مصرية، ومشروع المونوريل بالشراكة مع جهات فرنسية.

الطرق والمحاور والكباري: مثل محور بديل خزان أسوان بفتحة ملاحية تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، ومحور 3 يوليو، ومحور أبو قير، إلى جانب شبكات طرق واسعة النطاق في المناطق النائية ومحاور القاهرة الكبرى.

تاريخ وطني مشرف يمتد لعقود

أشار العصار إلى الدور الوطني للشركة في تنفيذ حائط الصواريخ أواخر الستينيات، إلى جانب مشاركتها في إنشاء مشروعات البنية التحتية الحيوية من شبكات مياه وصرف صحي واستصلاح أراضٍ، وكذلك الاستادات الرياضية الكبرى، مما أسهم في ترسيخ مكانتها محليًا وتوسيع نطاق أعمالها على المستويين الإقليمي والدولي.

نشاط دولي في 38 دولة وتوسعات خارجية

على الصعيد الدولي، بدأت "المقاولون العرب" نشاطها خارج مصر عام 1955 بمشروع توسعة الحرم المكي في المملكة العربية السعودية.

وقد امتد نشاط الشركة ليشمل أكثر من 38 دولة أفريقية، إلى جانب عدد من الدول الخليجية والعربية، حيث نفذت مشروعات بارزة في الكويت، والإمارات، والبحرين، وقطر، محققة سمعة طيبة وثقة كبيرة لدى حكومات تلك الدول.

بنية تنظيمية واسعة وخطة توسعية طموحة

أكد المهندس العصار أن الشركة تضم حاليًا 61 إدارة تخصصية، وتغطي بفروعها مختلف المحافظات المصرية، كما تمتلك قطاعات جغرافية مخصصة لإفريقيا وآسيا، وتتبنى خطة توسعية طموحة تستهدف اختراق أسواق جديدة وتوسيع قاعدة عملها الخارجي.

نموذج وطني يعكس كفاءة الشركات المصرية

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الشراكة الوثيقة بين الحكومة المصرية وشركة "المقاولون العرب" تمثل نموذجًا يُحتذى به في التعاون الاستراتيجي، لما تحققه من نتائج ملموسة في دعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ مشروعات عملاقة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشار المركز إلى أن هذه التجربة الناجحة تعكس الإمكانيات الكبيرة للشركات الوطنية المصرية في المساهمة الجادة والفعالة في مسيرة التنمية الشاملة، وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة في قطاعات البنية التحتية، والنقل، والطاقة، والتشييد.