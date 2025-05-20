عاجل- باستثمارات 17 مليون دولار.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع عقد مشروع صيني لصناعة الأقمشة الزخرفية في القنطرة غرب

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أحمد جودة - القاهرة - في خطوة جديدة تعكس نجاح منطقة القنطرة غرب الصناعية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التوطين الصناعي الموجّه للتصدير، وقّع اليوم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد مشروع شركة "هايتكس - HIGHTEX Co.، Ltd. Hangzhou" الصينية، المتخصصة في صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات، لإقامة مشروعها داخل المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب.

تفاصيل المشروع الجديد

المشروع يقام على مساحة 65 ألف متر مربع، بجوار عدد من المشروعات القائمة في نفس النشاط، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 17 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 851.7 مليون جنيه مصري)، بتمويل ذاتي بالكامل من الشركة، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة.

ومن المستهدف أن يبلغ حجم إنتاج المصنع أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنويًا، يتم تخصيص 100% منها للتصدير، بما يعزز من تدفقات النقد الأجنبي ويدعم الميزان التجاري المصري. وقد قام بتوقيع العقد عن الشركة الصينية وينلونج لو، رئيس مجلس إدارة "هايتكس"، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة.

القنطرة غرب.. قصة نجاح صناعي مصري

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد السيد/ وليد جمال الدين، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تمثل قصة نجاح تُجسد ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع الصناعات النسيجية بمصر، موضحًا أن ما تم تحقيقه خلال فترة قصيرة يعكس جهود الهيئة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى أن تكامل المشروعات داخل المنطقة، وتنوع أنشطتها بين الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، وصناعات الأقمشة الزخرفية، يُسهم في بناء سلسلة إنتاج صناعي متكاملة، تعزز من قدرة هذه الصناعة على النفاذ للأسواق العالمية، وترسّخ مكانة مصر إقليميًا في هذا المجال الذي تمتلك فيه خبرات صناعية متجذرة.

20 مشروعًا باستثمارات تقارب 600 مليون دولار

وكشف رئيس الهيئة أن عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية ارتفع إلى 20 مشروعًا بعد توقيع هذا العقد، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 596.5 مليون دولار أمريكي، توفر ما يزيد على 27.6 ألف فرصة عمل مباشرة.

ونوّه إلى أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة بين موانئ الهيئة على البحرين الأحمر والمتوسط، ووقوعها ضمن نطاق سكاني كثيف يوفر عمالة مدربة، يمنحها مزايا تنافسية قوية تجعلها وجهة مثالية للصناعات كثيفة التشغيل.

نبذة عن شركة "هايتكس" الصينية

جدير بالذكر أن شركة "هايتكس" تأسست في مدينة هانجو بالصين عام 1990، وتمكنت من ترسيخ مكانتها كأحد أبرز موردي الأقمشة الزخرفية للأسواق المحلية والدولية. وتتنوع أنشطة الشركة بين تصميم وتصنيع الأقمشة، وإنتاج الأثاث، وتقديم خدمات لقطاع الضيافة.

كما تمتلك "هايتكس" مراكز أبحاث ومبيعات في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مصنعين للأثاث في كل من فيتنام والصين، ما يعكس القوة العالمية للمجموعة وانتشارها الواسع في الأسواق الدولية.