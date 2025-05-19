الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 مايو 2025 11:34 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقع غدا الثلاثاء، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة ، حيث يسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع غدا شبورة مائية من (7:4) صباحاً علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي المناطق المكشوفة من الصحراء الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 31 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 25 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 24 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 28 درجة.