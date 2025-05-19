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الجيزة ترفع 1100 إشغال من مقاهٍ ومطاعم بحدائق الأهرام

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  • الجيزة ترفع 1100 إشغال من مقاهٍ ومطاعم بحدائق الأهرام 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة ترفع 1100 إشغال من مقاهٍ ومطاعم بحدائق الأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملة التي نفذها قطاع حدائق الأهرام علي مدار اليوم بالفترات الصباحية والمسائية والتي استهدفت رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع وكذلك متابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق.

وأسفرت الحملات التي تم تنظيمها مساء اليوم عن رفع 1100  حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت (معدات، إستاندات، كراسى، شاشات عرض، شيش، فتارين، دراجات بخارية) وتم إيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الاهرام وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق بعد تلقي العديد من شكاوي المواطنين بشأنهم لتعديهم علي الطريق العام وإحداث ضوضاء وازعاج للمواطنين علي مدار اليوم.

كما شهدت الحملة إزالة لعدد من الإعلانات الغير مرخصة إلى جانب المرور علي منشآت مخالفة للتوجيه بالسير في إجراءات التصالح مع تحرير إنذارات لهم.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين. 

شهدت الحملات متابعه المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومعتز مسعود رئيس قطاع هضبة الأهرام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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