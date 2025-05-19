نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات البحرية تستقبل وفدًا من المحكمة الدستورية العليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل الدائم مع كافة المؤسسات الوطنية ونشر الوعى بين أبناء المجتمع المصرى، إستقبلت القوات البحرية وفدًا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا.

تضمنت الزيارة عرض تقديمى لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها فى تأمين وحماية الحدود البحرية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، فضلًا عن تفقد عدد من الوحدات البحرية حيث تم إستعراض الإمكانيات الحديثة والمتطورة التى شهدتها القوات البحرية مؤخرًا.

وأعرب الفريق / أشرف عطوة قائد القوات البحرية خلال كلمته عن تقديره لزيارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا لقيادة القوات البحرية، مُشيرًا إلى دورهم الوطنى فى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المواطن المصرى.

وأشار المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى إعتزازه وتقديره بالجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى، والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية فى ظل الظروف والتحديات الحالية، مشيدًا بما شاهدوه من تطوير للقدرات القتالية والإمكانيات التكنولوجية المتطورة للقوات البحرية.