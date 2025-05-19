نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم مؤتمر تمريض وورشة مناظير العمود الفقري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم وتطوير المنظومة الصحية والإرتقاء بالمستوى العلمى للكوادر الطبية بمختلف التخصصات لتقديم خدمة علاجية متميزة وفقًا لأحدث البروتوكولات الطبية العالمية، نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر الدولى للتمريض بعنوان ( تمكين التمريض لتغير الحياة وتشكيل مستقبل التمريض فى القرن الحادى والعشرين ) وذلك بمناسبة اليوم العالمى للتمريض والذى إستمرت فعالياته على مدار يومين بمشاركة نخبة من رؤساء التمريض والأطباء وأساتذة الجامعات المصرية المتخصصين فى مجال التمريض من العسكريين والمدنيين.

وتناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية وورش العمل والمحاضرات لتبادل الخبرات العلمية والعملية ومناقشة أحدث الأبحاث الدولية فى التخصصات المختلفة للتمريض.

وفى سياق متصل نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية بالتعاون مع مستشفى القوات المسلحة للعظام والتكميل بالحلمية فعاليات ورشة عمل تدريبية بعنوان "مناظير العمود الفقرى" وذلك بمشاركة عد من الأطباء المصريين والأجانب المتخصصين فى مجال مناظير العمود الفقرى.

وتضمنت الفعاليات عقد العديد من المحاضرات النظرية والجلسات النقاشية والأنشطة العملية للتعرف على أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال مناظير العمود الفقرى بإستخدام أحدث الوسائل الطبية فى ظل التطور العلمى المتلاحق بما يحقق التقدم فى التشخيص السليم للحالات وأنسب الطرق العلاجية التى تسهم فى سرعة التعافى والعودة إلى ممارسة الحياة بالصورة الطبيعية.