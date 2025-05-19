نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 350 ألف جنيه إسترليني و50 مليون دولار...كم بلغ حجم مسروقات نوال الدجوي بالجنيه المصري؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفعت معدلات البحث عن حجم مسروقات الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والتي تقدر بالملايين ما بين ملايين بالجنيه الإسترليني والدولار، وكانت تقدمت رائدة التعليم في مصر ببلاغ رسمي يفيد بتعرض فيلتها الواقعة داخل كمبوند فاخر بمدينة السادس من أكتوبر لمحاولة سرقة غامضة، شملت خزنًا بداخلها مبالغ مالية ضخمة وكميات كبيرة من الذهب.

كم بلغت حجم مسروقات نوال الدجوي من فيلتها المسروقة؟

وبلغ حجم مسروقات الدكتورة نوال الدجوي من فيلتها الكائنة بأكتوبر كالتالي:

15 كيلو من الذهب

3 ملايين دولار أمريكي ما يعادل 150،151،800 مليون جنيه مصري.

50 مليون جنيه مصري

350 ألف جنيه إسترليني ما يعادل 23،392،411 مليون جنيه مصري.

أهم تصريحات نوال الدجوي بشأن حجم ثروتها

وعلى الفور، بدأت وزارة الداخلية فحص بلاغ الدكتور نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، إلى الأجهزة الأمنية، في الجيزة، لفحص 3 خزن كبيرة الحجم، داخل فيلا مملوكة لها في كمبوند شهير، بدائرة قسم أكتوبر أول، وجاءت أبرز تصريحاتها كالتالي:

حضرت اليوم الاثنين من الزمالك للحصول على بعض الأوراق.

اكتشفت كسرا بباب غرفة النوم داخل الفيلا، واكتشفت وجود تغيير في أرقام الخزن المحفوظة فيها الأموال، دون وجود كسر.

لم تتمكن من فتح أي من الخزن نتيجة تغيّر الأكواد السرية، ما دفعها لإبلاغ الأجهزة المعنية للتحقيق في الواقعة.

سيدة الأعمال المعروفة أقرت بوجود خلافات بينها وبين بعض أفراد العائلة -خاصة حفيدها- واتهامه في محاضر سابقة بسبب أموال مالية، لافتة إلى تفاقم الخلافات بعد رحيل ابنتها نافية أن المبالغ ملكها بمفردها "دي فلوس العيلة.. فلوس ميراث".

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة وجه فريق البحث بتكثيف التحريات وفحص علاقة ناول الدجوي بأفراد عائلتها للوقوف على طبيعتها والتأكد من سرقة المبالغ من عدمه.

من هي الدكتورة نوال الدجوي؟

تُعد نوال الدجوي واحدة من أبرز الشخصيات الرائدة في مجال التعليم الخاص في مصر، وهي مؤسسة ورئيسة جامعة MSA.