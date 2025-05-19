نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أنه في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الاثنين، سقطت طائرة تدريب بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني، ما أسفر عن استشهاد طاقمها.

وأكد المتحدث أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتقدمت القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر الشهداء، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.