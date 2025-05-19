اتحاد اليد يوافق بالإجماع على مشاركة الأهلي والزمالك في مونديال الأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 مايو 2025 09:32 مساءً - وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بالإجماع على اختيار فريقي الاهلي والزمالك للمشاركة في مونديال الأندية، في ظل سعي الاتحاد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للفرق المصرية من البطولة التي تنظمها مصر.

من جانبه أكد خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد أنه ومجلس الإدارة بالكامل لا ينظرون إلا للمصلحة العامة لكرة اليد المصرية والمنتخبات الوطنية، وأن دورهم هو خدمة لعبتهم، لذا فإن الأفضل لها أن تكون ممثلة بفريقين في حدث كبير بحجم مونديال الأندية خاصة أن الدولة المنظمة لها الحق في ذلك وتمتلك هذه الميزة ..

وأبلغ اتحاد اليد المصري قراره للاتحاد الدولي اليوم، وفي انتظار الموافقة الرسمية .