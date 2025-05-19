الأهلى يفاوض زد لشراء مصطفى العش بشكل نهائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 مايو 2025 09:32 مساءً - دخل مسئولو النادي الأهلي التفاوض مع نظرائهم في نادي زد للتعاقد مع مصطفى العش على سبيل البيع النهائي، بعد تقديم اللاعب مستويات طيبة منذ الإعارة في يناير الماضي.

ويرغب الأهلي في ضم مصطفى العش بشكل نهائي، ويتفاوض مع زد لتخفيض مطالبه المالية نظير الموافقة على بيع عقد اللاعب بشكل نهائي.

ويرغب الأهلي في حسم الصفقة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، من أجل حسم احتياجاته من الصفقات للموسم الجديد، حيث يرغب في حسم الصفقة نظير مبلغ 40 أو 50 مليون جنيه مصري.

واستقر عماد النحاس المدير الفنى المؤقت للأهلى، على اصطحاب قائمة فريقه بالكامل لخوض مباراة فاركو المقبلة بالدوري، وذلك من أجل منحهم فرصة التواجد مع الفريق حال التتويج باللقب للاحتفال مع الجماهير بأغلى ألقاب الدوري.

ونجح فريق الأهلي في الاقتراب خطوة جديدة من لقب الدوري المصري الممتاز بهدف في الوقت بدل الضائع ضد البنك الأهلي، وفي المقابل تمسك بيراميدز بآماله فى اللقب، بفوزه على بتروجت (2-0)، ضمن الجولة ذاتها.