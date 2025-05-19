الدكتور أحمد رزق: رعاية طبية متواصلة لحجاجنا في الأراضي المقدسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 مايو 2025 09:32 مساءً - يواصل الحجاج المصريون أداء مناسكهم في الأراضي المقدسة وسط أوضاع صحية مستقرة ورعاية طبية مكثفة، حيث أكدت البعثة الطبية المصرية أن جميع الحجاج بحالة جيدة، ويتلقون الرعاية بشكل منتظم ومجاني.

وأوضح الدكتور أحمد رزق، رئيس البعثة الطبية المصرية في المدينة المنورة، أن العيادات التابعة للبعثة تعمل على مدار الساعة دون انقطاع، لتوفير الدعم الطبي اللازم لضيوف الرحمن. وتم تجهيز ثلاث عيادات رئيسية في فنادق "المختار العالمي"، و"دار النعيم"، و"برج المختار"، ويضم كل مركز طبي فريقاً يتكون من طبيب وممرض وصيدلي.

ويبلغ عدد أفراد الطاقم الطبي في المدينة 36 شخصاً، فيما تم تخصيص 26 عيادة إضافية في مكة المكرمة، لتوسيع نطاق التغطية الصحية.

وتقدم العيادات خدمات الفحص اليومي مثل قياس ضغط الدم، ونسبة السكر، ودرجة الحرارة، ومستوى الأكسجين، إلى جانب صرف الأدوية مجانًا لجميع الحجاج.

وأشار الدكتور رزق إلى وجود تنسيق مستمر مع الجهات الصحية السعودية، للتعامل مع الحالات التي تستدعي تدخلاً طبياً في المستشفيات. ولفت إلى نجاح إحدى العمليات الجراحية التي أُجريت لحاجة مصرية، كانت قد تعرضت لكسر في القدم، حيث تم تركيب شريحة ومسمار، وتماثلت المريضة للشفاء.

وأكدت البعثة الطبية أن الجهود مستمرة لضمان موسم حج آمن وصحي، وسط متابعة دقيقة ويومية لكافة الحالات.