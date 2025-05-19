نشاط مكثف لقوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 مايو 2025 08:29 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الاتجاهات الاستراتيجية نجحت قوات حرس الحدود فى تنفيذ ضرباتها ضد العناصر الإجرامية والمهربين وإحباط المحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى، وذلك بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية وكافة الأجهزة الأمنية.

حيث تمكنت من ضبط عدد من الأفراد وبحوزتهم كميات من (الأسلحة والذخائر) مختلفة الأعيرة، وضبط كميات من المواد المخدرة ( الحشيش والهيدرو والأفيون) والأقراص المخدرة، وذلك أثناء أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والطرق والمحاور المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ الدوريات والحملات للبحث والتفتيش والقضاء على الزراعات المخدرة.

كما تمكنت من إحباط العديد من محاولات التنقيب العشوائى عن خام الذهب والتسلل والهجرة غير الشرعية لأفراد من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وضبط كميات من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، والتحفظ على عدد من المتهمين والعربات المستخدمة فى التهريب، وذلك بعد تكثيف أعمال التفتيش على الطرق والممرات المختلفة. وتواصل قوات حرس الحدود إحكام السيطرة الأمنية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.