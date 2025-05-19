نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تكثف استعداداتها لتسليم أرقام جلوس الثانوية العامة قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها المكثفة لتسليم بطاقات أرقام الجلوس الخاصة بطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، وذلك ضمن الخطوات التنظيمية قبيل انطلاق امتحانات نهاية العام المقررة في يونيو المقبل.

ووفقًا لمصادر مطلعة داخل الوزارة، فإن أعمال طباعة وتجهيز بطاقات أرقام الجلوس داخل لجان النظام والمراقبة بالكنترولات الرئيسية أوشكت على الانتهاء، على أن يتم توزيعها على المديريات التعليمية في مختلف المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لتسليمها للطلاب داخل المدارس بوقت كافٍ قبل بداية الامتحانات.

وأكدت المصادر أن كل بطاقة جلوس ستتضمن اسم الطالب، وبيانات اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان، ورقم الجلوس داخل اللجنة، بالإضافة إلى الكود الخاص بالطالب، الذي يُعد مرجعًا أساسيًا في منظومة الامتحانات.

كما سيتم إتاحة نسخة إلكترونية من أرقام الجلوس عبر الموقع الرسمي للوزارة، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عنها باستخدام كود الطالب الشخصي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أهمية بطاقة رقم الجلوس كوثيقة رسمية لا غنى عنها أثناء أداء الامتحانات، مؤكدة أنه لن يُسمح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية دون إبرازها يوميًا.

وطالبت الوزارة الطلاب بضرورة الحفاظ على البطاقة وعدم فقدانها، نظرًا لدورها الحاسم في تنظيم العملية الامتحانية داخل اللجان.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على تحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية داخل اللجان الامتحانية، خاصة في ظل تطبيق نظام "البابل شيت" إلى جانب الأسئلة المقالية، وفقًا للمواصفات الجديدة للورقة الامتحانية المعتمدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ستنطلق رسميًا يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وسط استعدادات مشددة من جانب الوزارة، لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنظم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.