عاجل- رئيس الوزراء يتابع خطوات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار والجهات الحكومية لتحسين كفاءة الاقتصاد الوطني

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الاستقرار المالي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تطورات ملف فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية.

حضور وزاري ومشاركة موسعة:



شارك في الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب السيدة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والسيد أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

فض التشابكات أولوية لتحقيق الكفاءة المالية:



أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في جهود فض التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات المختلفة، لما لذلك من أثر إيجابي على تحسين الكفاءة المالية العامة ودعم قطاعات الاقتصاد الوطني.

القضاء على التشوهات المالية التاريخية:



أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش الإجراءات المتخذة لتسوية التشابكات المالية، في إطار خطة إصلاح اقتصادي متكاملة تستهدف القضاء على التشوهات الناتجة عن التراكمات المالية السابقة.

استعراض استراتيجية بنك الاستثمار القومي:



شهد الاجتماع استعراض ملامح الاستراتيجية المقترحة لبنك الاستثمار القومي، والتي تشمل خطوات عملية لحل التشابكات مع الجهات المختلفة.

تسوية مديونية الهيئة القومية للبريد:



تم التطرق إلى موقف تنفيذ بروتوكول تسوية المديونية المستحقة على الهيئة القومية للبريد لصالح بنك الاستثمار القومي، في خطوة مهمة نحو حل مشكلات مالية متراكمة منذ سنوات.