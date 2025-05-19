المتحدث العسكرى: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 مايو 2025 06:35 مساءً - فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم الإثنين الموافق 19 / 5 / 2025 سقطت طائرة تدريب بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فنى وإستشهاد طاقمها، وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة .
تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى لأسر الشهداء داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان .
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