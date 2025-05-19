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المتحدث العسكرى: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية

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المتحدث العسكرى: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 مايو 2025 06:35 مساءً - فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم الإثنين الموافق 19 / 5 / 2025 سقطت طائرة تدريب بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فنى وإستشهاد طاقمها، وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة . 

 

تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى لأسر الشهداء داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان .

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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