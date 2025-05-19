ورود وأناشيد وفرحة.. استقبال مهيب لحجاج القرعة في المدينة المنورة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 مايو 2025 06:35 مساءً - في مشهد مهيب امتزجت فيه المشاعر الدينية بالروح الوطنية، واصلت بعثة حج القرعة التابعة لوزارة الداخلية المصرية استقبال أفواج الحجاج المصريين الوافدين إلى المدينة المنورة، وسط أجواء احتفالية مبهجة عكست حفاوة الاستقبال ودفء الترحيب.

ونظّمت البعثة بالتعاون مع السلطات السعودية مراسم استقبال متميزة لضيوف الرحمن فور وصولهم إلى مطار المدينة، حيث زُيّن المكان بالورود وتم توزيع الهدايا التذكارية، وسط أجواء من الترحاب والفرح، ما أضفى طابعًا روحانيًا خاصًا على بداية رحلة الحجاج إلى الديار المقدسة.

وحرصت البعثة على تيسير جميع الإجراءات منذ لحظة الوصول، حيث تم توفير حافلات حديثة ومجهزة لنقل الحجاج إلى مقار إقامتهم في المنطقة الشمالية القريبة من الحرم النبوي، وتم تنفيذ إجراءات تسكين الحجاج إلكترونيًا داخل الحافلات، بحيث يُبلّغ كل حاج برقم غرفته ورفقائه فيها، ما أسهم في تقليل الجهد والوقت وضمان سهولة الوصول والاستقرار.

ولدى وصولهم إلى الفنادق، قوبل الحجاج باستقبال حافل بنثر الورود وترديد الأناشيد الدينية التي أضفت طابعًا روحانيًا على المشهد، في حين تسابق ضباط وضابطات بعثة وزارة الداخلية في تقديم المساعدة للحجاج وتلبية احتياجاتهم، تأكيدًا على التزام الوزارة بتوفير أقصى درجات الراحة والرعاية.

وقد أعرب العديد من الحجاج عن سعادتهم وامتنانهم لحجم الاهتمام والرعاية التي لمسوها منذ وصولهم، مشيدين بحسن التنظيم والسرعة في إنهاء الإجراءات، وما توفره البعثة من إمكانيات لضمان أداء المناسك في سهولة ويسر.

وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة متكاملة أعدّتها وزارة الداخلية لخدمة حجاج القرعة، تركز على توفير كافة سبل الراحة والمتابعة الدقيقة للحالة الصحية والمعيشية للحجاج، بما يعكس حرصها على رعاية أبنائها في كل مراحل الرحلة الإيمانية.