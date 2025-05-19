رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار والجهات الحكومية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 مايو 2025 05:33 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، السيدة/ داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والسيد/ أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أهمية استمرار الجهود لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية، وبما ينعكس بشكل إيجابي على مُختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مُناقشة ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية، والذي يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية المقترحة لبنك الاستثمار القومي، فضلاً عن موقف تنفيذ بروتوكول تسوية مديونية الهيئة القومية للبريد لدي بنك الاستثمار، بما يُسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات مُتراكمة منذ سنوات.