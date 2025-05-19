نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع مشروعات صندوق التنمية الحضرية وخطط تطوير القاهرة التاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار متابعة الجهود الحكومية لتطوير العمران وتنمية المناطق الحضرية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات التي ينفذها الصندوق على مستوى الجمهورية.

المشروعات السكنية في عواصم المحافظات والمدن الكبرى



استعرض المهندس خالد صديق مشروعات الصندوق المنفذة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي تشمل مشروع "داره – الفسطاط فيو"، بعدد 13 محافظة، تضم 24 موقعًا، بإجمالي 63 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى الخطة التسويقية المستهدفة خلال العام الحالي.

موقف تنفيذ مشروع "داره" ومشروعات كبرى



تم عرض نسب التنفيذ في شبكات المرافق والأسوار الخاصة بمشروع "داره" في مختلف المحافظات، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، منها "الواحة فيو" بمدينة نصر، و"توليب" بحي المعصرة، حيث تم الانتهاء من مشروع المعصرة ويجري التحضير لتسليم الوحدات. كما شمل العرض مشروعي "حياة" و"بستان" في محافظة السويس، ومشروع تطوير أرض مزرعة الدواجن بمحافظة دمياط.

الفسطاط فيو وروضة السيدة 2



تطرق رئيس الصندوق إلى مشروع "الفسطاط فيو" ومشروع تطوير "روضة السيدة 2"، المقام على مساحة 7.1 فدان، ويشمل 6 عمارات تضم 572 وحدة سكنية، و6 وحدات إدارية، و30 محلًا تجاريًا، بنسبة إنجاز بلغت 98%. كما تم استعراض خطة إدارة وتشغيل هذه المجمعات من خلال تأهيل 9 شركات متخصصة.

المشروع القومي لإحياء القاهرة التاريخية



تناول اللقاء عرضًا مفصلًا لموقف الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، خاصة تطوير المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم بأمر الله، وبوتيك أوتيل وكالة الشوربجي، وساحة الحاكم، ومحلات شارع المعز، ومناطق جنوب باب زويلة، حارة الروم، ودرب اللبانة. وشمل ذلك مشروع مجمع "عزة فهمي" السكني الحرفي، وتطوير حديقة المحمودية، ومنطقة شمال الحرفيين.

مجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات



تم استعراض موقف تنفيذ مشروع مجمع الصناعات الحرفية، والذي يضم 798 ورشة، ومدرسة حرفية متخصصة، وأسواق جملة، بالإضافة إلى عمارات سكنية تحتوي على معارض للمشغولات في أدوارها الأرضية.

توجيهات رئاسية لتطوير القاهرة التراثية



تطرق المهندس خالد صديق إلى تنفيذ عدد من توجيهات السيد رئيس الجمهورية، والتي تشمل إنشاء منطقة مطاعم وجراج متعدد الطوابق أمام سور القاهرة الشمالي بسعة 1000 سيارة، وتطوير بوابات مسجد ومستشفى الحسين، وتطوير الأرض المجاورة لمسجد السيدة نفيسة بمشروعات فندقية وسياحية.

إدارة وتشغيل حديقة تلال الفسطاط



أخيرًا، تم عرض موقف مشروع إدارة وتشغيل حديقة تلال الفسطاط، والإجراءات المتخذة بشأن دعوة الشركات المصرية والعالمية للتأهيل المسبق لتأهيل وتشغيل وصيانة الحديقة.