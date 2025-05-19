نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تطرح اليوم ٥ نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الوزارة، اليوم، إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وذلك بطرح ٥ نماذج استرشادية جديدة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بهدف توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب للتدريب والاستعداد الأمثل لامتحانات الثانوية العامة.

جاء ذلك بناء على توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتوضح الوزارة أن إجمالي عدد النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة المطروحة عبر موقعها الرسمي يصل إلى ١٢ نموذجا استرشاديا في كل مادة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/ar/models2025/

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن توفير النماذج الاسترشادية، فضلا عن إتاحة حلها عبر قناة "مدرستا ٣" يستهدف مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي وتدريبهم بشكل جيد على أسلوب الامتحانات.