نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الإعلام جامعة عين شمس تختتم النسخة الثانية من بطولة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وتحت إشراف أ. إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، نظمت كلية الإعلام برئاسة الأستاذة الدكتورة هبة شاهين، عميدة الكلية واشراف الأستاذة الدكتورة سلوى سليمان، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأ. شيماء حسن رعاية الشباب، بطولة دوري الكلية، والتي أقيمت يوم الإثنين الموافق ١٢ مايو على ملعب كلية التجارة، وذلك فى اطار دعم الكلية للأنشطة الطلابية وأهمية الرياضة كوسيلة لتعزيز التواصل الاجتماعى والتعاون بين الطلاب.

شهدت البطولة مشاركة واسعة من الطلاب وعكست الروح الرياضية والطموح والمثابرة بين الفرق المتنافسة.