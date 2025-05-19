«التعليم» تطرح 5 نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 مايو 2025 03:37 مساءً - بناء على توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تواصل الوزارة، اليوم، إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وذلك بطرح ٥ نماذج استرشادية جديدة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بهدف توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب للتدريب والاستعداد الأمثل لامتحانات الثانوية العامة.

وتوضح الوزارة أن إجمالي عدد النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة المطروحة عبر موقعها الرسمي يصل إلى ١٢ نموذجا استرشاديا في كل مادة، وذلك عبر الرابط التالي، اضغط هنا

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن توفير النماذج الاسترشادية، فضلا عن إتاحة حلها عبر قناة "مدرستا ٣" يستهدف مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي وتدريبهم بشكل جيد على أسلوب الامتحانات.